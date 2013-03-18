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LEGO City Undercover

Файлы
VGTimes:
8.0/10
Игроки:
7.8/10
(38 оценок)
Steam:
80/100
(1475+ оценок)
Metacritic:
78/100
Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 72 18 мар 2013 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 71 14 сен 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 70 18 дек 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 69 18 мар 2013 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 68 18 дек 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 67 14 сен 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 66 18 дек 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 65 18 мар 2013 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 64 14 сен 2012 Скриншоты LEGO City Undercover / Картинка 63 14 сен 2012

Сохранение / SaveGame (Игра пройдена на 100%)

Игра: LEGO City Undercover
Категория: ЧитыСохранения
Автор: Taresh
Размер: 11.28 kB
Добавил: Missiya
Дата: 26 мая 2017, в 00:07
Загрузок: 1148
  • Сохранение / SaveGame (Игра пройдена на 100%)
Игра полностью пройдена на 100%
Красные блоки 39/39
Персонажи 305/305
Герой LEGO City 15/15
Машины 120/120
Золотые блоки 450/450

Для установки переместить содержимое архива в C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Steam\CODEX\578330
Или в Мои документы\Steam\CODEX\578330




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5 не понравилось 8 понравилось

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