LEGO City Undercover
Файлы
VGTimes:
8.0/10
Игроки:
7.8/10
(38 оценок)
Steam:
80/100
(1475+ оценок)
Сохранение / SaveGame (Игра пройдена на 100%)
Игра: LEGO City Undercover
Категория: Читы → Сохранения
Размер: 11.28 kB
Добавил: Missiya
Дата: 26 мая 2017, в 00:07
Загрузок: 1148
Игра полностью пройдена на 100%
Красные блоки 39/39
Персонажи 305/305
Герой LEGO City 15/15
Машины 120/120
Золотые блоки 450/450
Для установки переместить содержимое архива в C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Steam\CODEX\578330
Красные блоки 39/39
Персонажи 305/305
Герой LEGO City 15/15
Машины 120/120
Золотые блоки 450/450
Для установки переместить содержимое архива в C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Steam\CODEX\578330
Или в Мои документы\Steam\CODEX\578330
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